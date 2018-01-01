入獄前最後一次豬隊友迫不及待 整車毒蟲全遭殃

2018-01-01 11:37

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市鍾姓男毒蟲即將入獄服3年的刑期，他想在入獄前最後一天施毒，就在朋友的車上注射毒品海洛因，不料，卻被警察查獲，他手臂上還插著針頭，更糟的是，還連累同車的另兩名朋友，警方在駕駛葉姓男子與乘客李姓女子身上，查獲安非他命等毒品，令人驚訝的是，沒有毒品前科的李女，身上竟藏著7包安非他命，同車2人全都因鍾男這個「豬隊友」的蠢行為而被捕，全案依毒品危害防制條例法辦。

中市警局二分局立人派出所調查，36歲有毒品前科的鍾男，即將於上月28日服刑，刑期長達3年，他於服刑前一天（27日），搭乘葉姓男子（49歲，有恐嚇、竊盜、偽造文書、毒品等前科，目前無業）的汽車，同車另有李姓女子（33歲，有商標法前科，無業），鍾男卻在車內施打海洛因，車子行經台中市北區天津一街時，被警方盤查。

警方見到鍾男子右手臂上插著注射海洛因的針筒，當場逮捕鍾男，鍾男承認自己即將入獄執行毒品案件，有3年的時間失去自由，想在僅剩的一點自由時間，最後一次使用毒品，才會迫不及待直接在車上施打，沒想到不僅害了自己提早失去自由，也連累車上另外2名友人被警方盤查。

警方於葉男身上查獲一包安非他命，毛重0.43公克，沒有毒品前科的李女身上，竟有7包安非他命，毛重28.11公克，整車共3人全被依毒品危害防制條例法辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆