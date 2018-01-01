販毒灌水被抓包 毒蟲興師問罪自投羅網

宋嫌賣毒品不老實，有偷斤減兩的惡行。（記者張瑞楨翻攝）

2018-01-01 11:06

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局查獲宋姓男子涉嫌販毒，起出毒品安非他命等證物，宋嫌卻辯稱自己僅持有毒品，沒有吸毒也沒有販毒，不料，就在警方搜索時，林姓男子打電話給宋嫌，抱怨宋嫌販1公克安非他命毒品賣3000元，但實際上連塑膠袋一起秤重，毛重僅0.9公克，至少偷0.1公克，也揭發宋嫌謊言，檢方陸續將兩人逮捕，秤重果真僅0.9公克，依毒品危害防制條例法辦。

中市警局第一分局大誠分駐所是在去年11月間，查獲陳姓男子使用毒品案，往上繼續追查，得知31歲宋姓男子涉有重嫌，上月搜索住處，於宋嫌住處查獲二級毒品安非他命毛重22.82公克、吸食器及電子秤等證物。

不過，宋嫌雖坦承持有毒品，卻堅決否認吸毒與販毒，他卻沒想到，手機突然鈴聲響起，竟是下游毒蟲林男，打電話質疑毒品質量有問題，員警見機不可失， 隨即前往林男住處調查，果然起出毛重0.9公克的安非他命。

警方調查，31歲的宋姓男子（桃園人）有多次施用毒品紀錄，為了應付吸毒龐大開銷，近來做起小額販毒生意，安非他命每公克售價3000元，30歲的林男曾向宋男買過5次毒品， 這次覺得重量不對，「直覺」宋嫌販毒偷斤減兩，才會打電話興師問罪，沒想到卻自投羅網，警方過磅也發現1公克的毒品，連塑膠袋毛重只有0.9公克，至少偷0.1公克，證明林嫌的直覺是對的，卻沒想到自己也因此被捕。。

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警方秤重，果真發現至少偷斤減兩0.1公克。（記者張瑞楨翻攝）

警方於林嫌住處查獲毒品。（記者張瑞楨翻攝）