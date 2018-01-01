淡水河邊違規放煙火 消防員勸阻遭4男圍毆

後續警力趕抵現場，被打的鍾員不斷地摸著後腦杓。（記者曾健銘翻攝）

2018-01-01 11:02

〔記者曾健銘／新北報導〕太惡劣！新北市消防局蘆洲分隊鍾、鄭姓隊員，昨晚11時許在淡水金色河岸執行取締河邊施放爆竹煙火勤務，勸導1名欲違規施放高空煙火的32歲李姓男子，雙方一言不合爆發口角，李男竟夥同28歲鄭男、33歲陳男、29歲盧男等徒手圍毆鍾姓隊員後逃逸，造成其全身多處擦挫傷，警方獲報後今日凌晨陸續逮捕4名動手毆人的男子以及在旁叫囂的6人。

新北市消防局表示，因應跨年活動，消防局特別安排取締違規燃放爆竹煙火勤務，而遭毆的鍾員，昨晚分配巡視淡水金色河岸周邊；晚間11時許，發現李男未申請欲燃放高空煙火，鍾員上前制止，孰料，李男卻夥同3名友人圍毆鍾員後逃逸，警方趕抵現場時已逃逸無蹤。

淡水警方事後在附近的燒烤店逮捕動手毆人的4人，以及當下在場叫囂的6名友人，並查扣40.68公斤的高空煙火，訊後全依妨害秩序、妨害公務罪嫌送辦，另外動手的4人則加上傷害罪嫌。

新北市消防局表示，燃放高空煙火必須事先申請，李男不僅未申請，還在禁放區域意圖燃放，已違反爆竹煙火管理條例第16條第3項，可罰30萬元以上100萬元以下，事後將開立舉發單舉法。

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