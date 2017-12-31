為保乘客安全！冒生命危險掙脫 台鐵列車長反鎖歹徒

2017-12-31 22:55

〔記者花孟璟／花蓮報導〕台鐵觀光列車列車長晚間被醉漢拿酒瓶砸傷，還原事發第一時間狀況，60歲曾姓列車長仍驚魂未定，當被對方攻擊，發現對方在醉意下可能完全失控，驚覺再不離開會有生命危險，急忙趁隙往後跑，鎖上門，把歹徒困在第1節車廂，「保護自己也保護乘客安全」。

他說，聽到清潔人員轉述，發現男子坐在車頭與1車中間的出口踏階上喝酒，由於是舊款的折疊門，清潔員勸離開車廂，但看對方拿酒瓶喝酒、全身酒氣、理也不理，清潔員直覺對方「樣子很恐怖」，就立刻通報他。

曾姓列車長說，隨後他從後面車廂往前走到第1車，看到男子已經蜷曲在車廂的角落睡覺，車上沒有其他乘客，他也沒有理會男子，就走到列車最前方的車長室休息。

之後再過了約10分鐘，男子突然走到車長室，列車長說：「我告訴他，前面沒有車廂了，不要再往前走！」不料話才剛講完，男子「突然從包包取出酒瓶往我頭上敲下去」！

後來醉漢完全失控！列車長說，「我死命要離開、用手腳抵擋他、眼鏡也掉在地上」，但男子看到自己要拿眼鏡，還用腳踹他眼鏡，把鏡片都踹破了。

他當時想：「再不敢快離開，生命會有危險」！他就找間隙掙脫、往2車跑，還好1車完全都沒有旅客，他追過來時我已將車門反鎖上，「保護自己也保護乘客安全」，對方被鎖住後，還繼續到處亂踢亂打出氣！

列車長心有餘悸地說，當時我左耳流很多血，送醫後左耳有1~2公分割傷，全身也有多處挫傷，還好傷勢不嚴重。