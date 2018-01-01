獨家》「無期待可能性」車拋錨停紅線被罰 法官判撤銷

2018-01-01 00:05

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣鄧姓男子因車子拋錨將車停在紅線，被警方開單，他喊冤提行政訴訟，證明車子沒電，違停不是他的本意，新竹地院法官認為鄧男的違停，具有阻卻違法的「無期待可能性」，判決撤銷紅單！

105年12月3日下午，鄧男車子停在竹北市縣政九路劃有紅線實線上，經竹北分局員警發現有「禁止臨時停車線停車」違規行為，開罰900元，鄧男提行政訴訟喊冤說，當時因車子拋錨才停在遭舉發地點，經電請多家汽車維修廠到場維修，均因當天是星期六周末假日未能到場，最後終於找到一家汽車修理廠人員前去檢修，結果發現是電瓶沒電，充電後將車開到修理廠更換電瓶。

負責舉發員警則表示，舉發時並未發現鄧男車子車後方置有故障標誌，因此鄧男主張是故障才停在該地，警方實在無法採認。

法官認為，警方主張鄧男停車時，並未在汽車後方放置故障標誌，不能證明是因故障才停在該地，然鄧男汽車故障停放在舉發地點，雖未在車輛後方放置故障標示牌，但這與車輛是否故障停在路旁，應無直接關係。

法官進一步調查發現，鄧男的車均定期在原廠保養，當天突因電瓶沒有電致無法行駛，須停放於紅線路段，對駕駛人而言，實難期待在汽車電瓶沒有電的情況下，不將該車停在紅線路段。因此，本案雖有違規停車行為，但無法期待駕駛人在該情況下，可採取其他不違規停車的措施，依法理不應處罰，最後判決撤銷原處分。