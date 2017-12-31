攻擊列車長醉漢酒測值高達1.11 台鐵：告到底

酒醉的宋姓男子（電扶梯上中間白衣服）被鐵路警察局花蓮分駐所帶去警局偵訊，走路還顛顛倒倒。（擷取台鐵花蓮站監視器畫面）

2017-12-31 22:05

首次上稿 21:37

更新時間 22:05

〔記者花孟璟／花蓮報導〕台鐵81次環島觀光列車今天晚間6時12分左右，一名喝酒的34歲宋姓壯漢因坐在門邊喝酒，被列車長規勸，竟在光復、壽豐區間持酒瓶攻擊列車長，導致60歲曾姓列車長頭部左耳上方遭割傷約1～2公分，當場全身血流如注！

台鐵花蓮運務段長吳金添說，事後男子酒測值高達1.11，由於台鐵針對旅客有規定，有傳染病、酒醉的旅客不能上車，只是因為男子外觀無法立刻看出喝酒，台鐵對於列車工作人員遭到攻擊一事表達高度譴責，也將針對男子提出傷害等告訴；至於列車長未來也將研議隨身攜帶防身的警棍，以免類似事件再發生。

列車長遭攻擊後，立即通報台鐵花蓮站，晚間6點26分列車抵達花蓮站後，被鎖在第1車廂的醉漢立刻被鐵路警察帶往鐵警局花蓮分駐所，男子酩酊大醉、走路顛顛倒倒的模樣還被監視器拍下。

曾姓列車長73年1月就到台鐵服務、已有30多年資歷，他說，第一時間先接到清潔人員通報，34歲身材魁伍的宋姓男子坐在第1節車廂與車頭之間的折疊門出口旁喝酒，清潔人員先口頭勸告對方「坐在車門邊危險」，請對方離開，但當時男子沒有理會清潔人員。清潔工看對方喝得滿身酒氣，不敢再多說，就通知他前來處理。

他說，他從後面車廂走到第1車，見男子已蜷曲在車廂角落休息，他就沒再理會對方，逕自回到車長室。

不料，10分鐘後男子突然跑到車長室，還從包包取出酒瓶往他頭上揮過來，他當場頭部劇痛，眼鏡也被打到掉在地上，結果男子還出腳踩破他的眼鏡，一直猛踢、踹他，他擔心繼續被男子攻擊，趕快離開，立刻往第2車廂跑，並將1車通往2車的門上鎖，將該宋姓旅客鎖在一車，緊急向鐵路警察報案。

而81次觀光列車在6點26分抵達花蓮站後，立即由鐵路警察局將酒醉的宋男帶走；而當場頭破血流的列車長也立刻被送往花蓮慈濟醫院，醫師檢查發現列車長頭部左耳上方遭玻璃瓶砸中、割傷約2公分，傷口不大，不必縫合。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

相關影音