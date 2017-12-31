寶島時代村最後一天 江欽良批司法「押人取供」

寶島時代村員工余晴天（右）說：工作最後一天就是把工作做好。（記者陳鳳麗攝）

2017-12-31 11:01

〔記者陳鳳麗／南投報導〕小潘潘的丈夫、南投聞人江欽良經營的寶島時代村，今天是最後一天營業，江本人僅以書面對外發表「歲末感言」，指他此次無端捲入司法案件，執法單位違反程序正義、比例原則、押人取供，干擾企業運作，被迫結束寶島時代村，拖累無辜同仁和商家。南投地檢署則強調，該署一切依法偵辦，所有案件都在偵辦中，其他就不回應。

南投地檢署強調一切依法偵辦

寶島時代村今天最後一天營業，員工們如常工作，員工余晴天說，今天大家還是認真把事情做好，未來先休息一下再思考下一代。一早遊客還不算很多，但有些遊客表示是來做最後一次巡禮，多拍些照片當作紀念。

江欽良今天未露面，僅由員工代轉一份書面感言，強調他年少輕狂誤入歧途，服刑15年在民國91年假釋出獄，假釋後就立志重新做人、回饋社會，創立觀光夜市到產業升級經營寶島時代村，帶動地方產業發展。

江欽良在書面資料中表示，每到選舉就被不實抺黑，此次無端捲入司法案件，執法單位違反程序正義、比例原則、押人取供，干擾企業運作，被迫結束寶島時代村，對拖累無辜同仁和商家深感抱歉。

針對江欽良的書面聲明，抗議執法不公，南投地檢署主任檢察官吳怡盈回應，不管是江欽良所涉的案子，或是他按鈴申告及員工陳情案，該署都分案偵查中，一切依法偵辦，其他與司法無關的部分就不予回應。

假釋後就立志重新做人、回饋社會，但每到選舉就被不實抺黑，此次無端捲入司法案件，執法單位違反程序正義、比例原則、違反偵查公開原則而押人取供，對媒體散布不實謠言，漠視人權，更干擾企業運作。這種手法對其本人和家人造成莫大傷害，也讓企業遭受莫大損失，呼籲執法應合程序正義原則，秉持勿枉勿縱的法治精神。