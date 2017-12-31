偷小貨車代步沿路偷 警盯慣竊逮正著

警方立即上前逮人，當場人贓俱獲。（記者許國楨翻攝）

2017-12-31 10:48

〔記者許國楨／台中報導〕鄭姓慣竊缺錢花用重操舊業，偷小貨車做代步工具後洽途又到工地偷走施工器材，再載著來路不明的手動推高機、電線1批準備到資源回收場變換現，殊不知犯案軌跡早被警方鎖定，就在他於回收場卸下贓物同時警方也趕到，當場人贓俱獲。

警方調查，有多項竊盜刑案紀錄的30歲鄭嫌，日前行經北區東光路與天祥街口，見路邊停放一部自小貨車車門沒鎖心生歹念，用自備鑰匙順利發動該車偷竊得逞，並打算以該車為交通工具載東西去變賣。

鄭嫌開著贓車在太平區尋找犯案目標，看見一處工地上放置一批施工器材及工具，仗勢有代步工具，乾脆一不做二不休，直接竊取該批器材（鑿井機器泥沙桶3支，價值3萬元）， 接著順便載著來路不明的螺帽1批、手動推高機1台、電線1批，準備前往資源回收場變賣換取現金。

此時台中市第二分局育才派出所已接獲自小貨林姓車主報案，立即過濾相關路口及民宅監視器，發現贓車最後出現在太平區太提西路一帶後就無相關畫面，研判贓車應在附近趕往搜索，3小時後果然在太平區長憶六街的資源回收場發現鄭嫌正獨自在卸貨。

雖然鄭嫌為避免警方查緝，還大費周章的將車牌拿掉並將車身車號噴漆掩飾，但此地無銀三百兩的舉動更引起警方注意，經比對贓車與林姓車主所述相符立即上前逮人起出贓物，警方發現贓車上滿載一些重型機械材料或工具的贓物，鄭嫌卻能獨自徒手搬運，一身蠻力令警察也覺得吃驚，可惜用錯了地方；訊後全案依竊盜罪嫌送辦。