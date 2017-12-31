南市警二分局更新治安招牌 2018年沒「掃黑」

南市警二分局更新門面治安宣導工作招牌。（記者王俊忠翻攝）

2017-12-31 10:27

〔記者王俊忠／台南報導〕揮別2017、迎向2018，在歲末年終之際，南市警二分局更換分局門口宣導治安工作招牌，以「反毒、打詐、肅槍」的新圖樣，展現徹底執行政府治安政策的決心，展望2018年，市警二分局定位為「打擊元年」。

市警二分局表示，當前政府治安工作重點在於「反毒、打詐、肅槍、掃黑」四項目標，該分局新招牌融合「反毒、打詐、肅槍」的圖樣，這3項工作屬於立即面的工作成效，長期持續不斷的推動，最終把黑道幫派掃蕩瓦解！

回顧2017年，在二分局第一線同仁努力下，勤務中主動攔查查獲1400多件喝酒後駕車、200多件毒品案件，平均每天將4到5名現行犯送到地檢署，發揮警察強力執法效能，保護民眾行的安全、攔阻毒品進入市區流竄。

在打擊詐欺方面，除破獲「寶島鐘錶行」等商家遭跨國盜刷8人集團詐騙近千萬元案，並查獲ATM詐欺提領車手30人，其中4人是在提領時被埋伏員警當場逮捕。

查緝槍枝方面，今年度南市中西區發生3件槍擊案，均在24小時內偵破，其中1件是小弟頂替大哥擔罪，也在24小時內找出證據，將真凶移送法辦。

展望2018年，南市警二分局定位為「打擊元年」，打毒、打詐、打槍、打黑幫，面對新的1年，二分局員警已整軍完畢，誓將發揮團隊合作精神、讓這塊新招牌發光發亮！此新招牌圖樣，委由「二分局警察畫師-蔣士釗」操刀，依循政府4大重點治安工作要求、形塑不分內外勤、不分性別、團隊合作的精神，把員警的決心放在分局入口最顯眼的地方，誠懇實在的面對民眾檢視與鼓勵。