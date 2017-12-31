義氣阿伯急匯15萬救朋友 機警行員阻攔救阿伯老本

阿伯接到自稱多年好友需錢孔急的電話。（記者許國楨翻攝）

2017-12-31 09:59

〔記者許國楨／台中報導〕吳姓阿伯很重義氣，日前接到自稱多年好友的簡姓好友來電，要求急匯15萬救急，阿伯不疑有他趕到金融機構準備匯款被行員發現有異報警攔阻時，阿伯還以對方是非常好的朋友不能見死不救堅持匯款，所幸員警機警輾轉聯繫到真正的簡男，才拆穿詐團詐財老梗，保住阿伯老本。

台中市第三分局健康派出所本月25日中午接獲轄內合作金庫行員報案，表示有民眾疑遭詐騙求助，巡佐陳明輝火速趕往現場了解原委，原來是72歲的吳姓阿伯稍早接到1通不明電話，對方自稱是相識多年的簡姓好友來電表示手機換了新門號，因急需用錢，詢問阿伯身上有多少錢救急。

阿伯老翁不疑有他告知手頭僅有15萬，對方立即拜託借15萬元給他，並表示過3天會還他，重朋友的阿伯很有義氣，也未進一步查證立即衝到合庫臨櫃準備匯款，所幸行員機警發現可疑報警，警方跟阿伯解釋此情形極有可能是詐騙，並勸說切勿心急。

未料起初阿伯還不相信是詐騙，經過警方積極聯繫家屬，透過家屬聯繫上該名真正的簡姓友人，經查證實根本沒有向阿伯借錢之事，阿伯才驚覺險遭詐騙，非常感謝警方及行員的極力勸阻，否則15萬元的積蓄老本就不翼而飛了，真不知未來的日子要如何生活。

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