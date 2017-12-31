破獲山老鼠走私集團 查獲市價千萬、50噸重牛樟木

新竹縣警方偵破盜伐牛樟的收贓盤商，一舉查扣3大貨櫃的盜砍牛樟木，總重至少50公噸，3輛貨櫃車一字排開相當驚人。（記者黃美珠攝）

2017-12-31 09:16

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣警方偵破以羅、洪、陳3名男子為首，涉嫌雇用逃逸外勞等，專門收購盜砍牛樟段木，趁機走私銷往中國牟取暴利的銷贓集團！一舉在台中清水某鐵皮倉庫，查獲多達須用3個40呎大貨櫃才裝載得完的牛樟木，總重至少有50公噸，以市價每公斤200元換算，不法利益就有1000萬元新台幣，但警方估算「黑市」的收贓價更高，應該破億！

新竹林區管理處竹東工作站表示，本案不僅是該處有史以來查緝山老鼠下游銷贓集團成果最大的1次，在全國也是罕見！

為了運回這批贓物，他們花了1、20萬直接買下3個40呎貨櫃，才把這批證物順利漏夜查扣運回。當3輛聯結車昨天深夜各自拖著1個貨櫃返抵新竹時，沿途就引起了許多路人的側目。

新竹縣警局表示，他們調查發現，年僅30幾歲的羅男是本案中的「大盤」銷贓者，2個月前，他向洪男承租1000多坪的鐵皮倉庫，雇用2名印尼籍逃逸外勞當搬運工，專門搬運收購來的盜砍牛樟轉銷中國。

而在新竹縣境內、省道台3線旁開餐廳的陳男則是幫助羅男收贓的「小盤商」；而牛樟的來源除竹竹苗山區，中部的台中、南投一帶都有森林受害。

本案由橫山分局偵查隊小隊長許家銘歷時1個多月監控，在報請新竹地檢署檢察官蘇恆毅指揮後，由縣刑大偵2隊、竹東偵查隊、新竹市調站支援，會同竹東工作站逮到了上述5人。

警方認為「大盤」羅男的落網，將讓盜砍的「山老鼠」了解已經無路可以銷贓，可望端正國內長期的盜伐歪風。

此外，他們也擴大追蹤實際從事盜伐的「山老鼠」，不以瓦解了收贓盤商而中止查緝作為。

警方說，羅男所租倉庫內堆放的盜伐牛樟，有的被植入牛樟菌，有的則被相中拿去做木雕。

這些牛樟要運回新竹，首先搬進貨櫃就是1大工程，因為進入貨櫃後也需靠堆高機搬運和堆放，以致分裝入櫃時出現小堆高機抱了1、2塊牛樟，再由大堆高機把它撐起才能運送入櫃的有趣畫面。

而3大貨櫃的盜砍牛樟，數量也多到一度讓新竹縣警方頭痛沒有足夠的存放空間，所幸經新竹林區管理處和森警隊協助，才漏夜運往定點保全證據。

但也因存放區作業空間有限，貨櫃車必須1輛輛依序進入，光第1輛進入、掉頭交起重機吊掛貨櫃放下就花近半小時作業。

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