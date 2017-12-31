慘不忍睹！他利刃割腹再撞護欄 臟器噴到駕駛座

警方在現場拉起兩層封鎖線，擔心車輛撞擊時有跡證噴出，影響採證。（記者吳昇儒攝）

2017-12-31 03:51

首次上稿03:51:

更新時間11:30

〔記者吳昇儒／新北報導〕汐止一名陳姓計程車司機昨日下午4時許跪拜舅舅託他幫忙照顧母親後，返家拿利刃割腹自殘，流著血開車前往金山地區。陳男開車時在車內說出：「警察先生原諒我，我不是故意的，我只活到今天」，聲音被車上的行車紀錄器錄下，最後失血過多，在金山地區撞上護欄，臟器噴出體外，陳男用最後的力氣爬到後座，但被發現時已經身亡。

新北市金山警分局大鵬派出所警員昨日深夜巡邏經過案發地點時，發現一輛計程車擦撞水泥護欄，主動向前關心。靠近一看，竟有一名男子坐在右後座，腹部以下都有血跡，而駕駛座上還留有臟器，立刻通報119救人，但男子早已氣絕身亡。查詢車主身分後，確認死者為陳姓計程車駕駛，立馬拉起封鎖線進行調查。

警方查看陳男車上的行車紀錄器發現，陳男約於下午5時30分，在家中自殘後，開著車往金山方向行駛，行經基隆武聖街及北濱路口時，與一輛轎車發生擦撞，但陳男不予理會繼續前進，並在車內宣稱自己「只活到今天」，最後撞上路旁護欄，駕駛座車門變形，陳男用盡最後的力氣爬到右後座身亡。

警方調閱周邊監視器，得知是陳男自己駕車到下社撞上護欄，直到被警方發現前，都無其他人靠近或是從車上離開，初步排除他殺原因。但詳細輕生原因，待檢察官今日相驗後，再作進一步釐清。

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