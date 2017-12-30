3個小鮮肉「全套」後累趴 睡車上因毒被逮

2017-12-30 23:18

〔記者王捷／台南報導〕20出頭的沈姓男子與曾姓、洪姓友人約好凌晨開車飆10多公里，到市區一間知名的熟女全套泰洗店消費，再撐到早上到某間宮廟參拜，但是沈男自稱，熟女姐姐實在太厲害，用了快1小時「才出來」，3人消費結束後精疲力盡，實在沒力氣撐到早上，鑽回車內倒頭就睡，警方獲報上前勸導，並在沈男車上搜出一包安毒，將3人移送法辦。

沈男與曾男分別有毒品、槍砲前科，兩人與洪男在工地認識，得知市區一間全套泰洗店的小姐「度數」雖然高，但是服務品質沒話說，標榜「天然刷毛」泰國洗加上全套性交易只要1600元，討論一時性起，原本打算早上才到到市區拜拜的三人，28日凌晨連夜就開車到台南，凌晨4點多就到泰洗店消費。

沈男到市區後，三人約好性交易完後，再去吃牛肉湯當早餐，吃完以後再去拜拜，但進入昏暗的小房間，熟女帶著他到浴室，用身體幫她洗澡，上床時沈男曾要求燈要開亮一點，但遭到拒絕，接著剩下的時間，用了快一小時才結束，三人結束後都筋疲力盡，也無力再吃早餐，躲回車上呼呼大睡。

豈料因為沈男當時車子沒停好，阻礙住家出入，警方獲報後到場查看，在儀表板上發現一小包白色粉末，警方懷疑是毒品，雖然初步驗尿都有吸毒反應，但車上三人都不承認，警方將三人視為共同持有帶回警所，訊後將三人依毒品危害防制條例移送法辦。

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