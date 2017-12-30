機車閃違停騎快車道 他檢舉成功PO文惹怒網友

檢舉人拍下因為閃避違停，騎上快車道的機車。（翻攝網路社團）

2017-12-30 23:37

〔記者王捷／台南報導〕台南一名檢舉人拍照檢舉，有3輛機車為閃避慢車道違停車輛，騎到禁行機車的快車道上，並將心得PO網指出，慢車道有違停，不代表機車能騎禁行車道，還是跟在後面停等，比較好也合法，想要路權，就請開車或騎重機。他的PO文引來網友不滿，檢舉人回應，法規就是這樣，怎麼不怪法規？台南市交通大隊回應說，如果有不得已的情況，可以免予處罰。

檢舉人檢舉成功後，在網路社群分享檢舉照片與警方的回函，他PO文說，前幾個星期，檢舉機車行駛禁行機車道案件，本來以為慢車道上有違規停車占用，可能會不予舉發，沒想到還是舉發成案了。

看到這個PO文有網友回應，看完拳頭不自覺握緊了！也有網友回應，檢舉人拍的照片多半是逼不得已，被逼到路中間騎的白牌，正常人不會這樣，沒想到竟然是認真的，如果是被這樣陷害，火都上來了，都知道是被違停佔道了還送檢舉，真是非常惡劣。

但檢舉人也反嗆，法規就是這樣，要怪檢舉人？怎麼不怪那是誰規定的法規？

台南市交大執法組回應，依照違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則，第12條第1項第15款規定，因為客觀事實，導致不得已違規，又不嚴重危害交通安全、秩序的情節輕微，可以免予舉發。

警方指出，檢舉人拍下的機車，是因為慢車道停放車輛才違規，符合勸導項目，但是機車騎士超過違停車後，應該變換到慢車道，檢舉人檢舉的機車是否繼續行駛禁行機車道？要再檢視檢舉資料，認定違規是否屬實。

另外，警方呼籲，違停若造成事故發生，更要負擔相關肇事責任與賠償，不要貪圖方便違規停車，免憾事發生。