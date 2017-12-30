12/30 今彩539頭獎開出2注！ 大福彩頭獎、大福獎摃龜

2017-12-30 22:19

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（12月30日）開獎的第106000104期大福彩頭獎、大福獎均摃龜；第106000312期今彩539，頭獎開出2注，可得獎金800萬，分別由新北市中和區連城路281巷1弄6號1樓的「億倈春彩券行」、嘉義縣中埔鄉富收村頂中下街11號1樓的「新世運彩券行」開出。

第106000104期大福彩中獎號碼為「03、16、17、20、23、24、34，特別號：27」，頭獎摃龜；貳獎共2注獲得，每注可得25萬元；參獎共70注獲得，每注可得4000元；肆獎共1350注獲得，每注可得400元；普獎共1萬801注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎8注獲得，每注可得10萬元。

第106000312期今彩539中獎號碼為「05、18、20、35、36」，頭獎共2注獲得，每注可得800萬元；貳獎共202注獲得，每注可得2萬元；參獎共7016注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬2766注獲得，每注可獲得50元。

第106000312期39樂合彩中獎號碼為「05、18、20、35、36」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共194注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7388注中獎，每注可得1125元。

第106000312期3星彩中獎號碼為「248」，正彩共43注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000312期4星彩中獎號碼為「0033」，正彩共11注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」