信件被「監」視！更生人爆監獄潛規則 受刑人管受刑人

2017-12-30 21:14

〔記者吳政峰／台北報導〕更生人、司改委員劉北元30日出席「監視／禁下的書寫─監所通信權座談會」，驚爆監獄潛規則，指監獄行刑法原規定監所長官才能檢查書信，但信件量太大，長官為了省事，又想規避個資法，於是說服想加快寄信速度的受刑人簽下「切結書」，賦予其他同為受刑人的雜役有權檢閱信件，出現「受刑人管受刑人」的怪象。

劉北元說，濫用「切結書」成為監獄常態，獄方透過技術性手段讓受刑人「放棄」權利，換取更便捷或不受刁難的對待，原本應得的資源變成獎勵，部分雜役也樂於協助檢查信件，探取個資，等到出獄後，就循線找到獄友家屬，試圖從中牟利。

劉北元呼籲法務部正視這個問題，避免日後就算憲法保障受刑人的秘密通信自由，監所仍透過「切結書」方式窺視。

「封閉是權力濫用的溫床。」立法委員尤美女援引北歐監所管理的開放性原則，指監禁只能限制人身自由，不能剝奪其他權利，受刑人與外界的暢通通信，有利賦歸社會，因此，北歐的再犯率僅34％，遠低於我國。

尤美女肯定修法保障受刑人通信權，並正面看待修法提供受刑人司法救濟管道，她認為，不論是刑事聲明異議，或行政訴訟，只要能保障人權都好。

律師周宇修則肯定大法官解釋保障受刑人通信自由，但也提醒，一般人往往只關切法院最後的判決，並將法院視作獨立而不受社會影響的組織，殊不知，一個經典判決，尤其是民權運動判決的作成，其實不知累積了多少運動資源與歷史，沒有多年的民權運動、社會運動與其他政治因素相配合，法院不可能憑空想像並採行一套新論述。

宜蘭監獄管理員林文蔚則不看好修法，認為「上有政策下有對策」，管理者的心態一日不改，不論面對什麼新法令，都會用技術性手段架空，最核心的管理還是得回歸觀念與心態。

林文蔚舉例，現行管理者只要認為受刑人情緒不穩而受違規處罰，就可能減少他與親朋好友的面會次數，但反過來說，不就是因為情緒不穩，才更需要外界探視給予心理支持嗎？這樣反而有助管理。

座談會與會者均認為，修法保障受刑人秘密通信自由，人權躍進，也提醒監所應跳脫舊式管理思維，以開放性思維迎接新條文。

大法官本月1日作成755、756號解釋，監所不得全面檢閱受刑人信件，及受刑人若不滿管理，應有司法救濟管道；法務部為避免違憲，已指示監所權宜調整，並研修「監獄行刑法」，若立法院能於下一個會期通過，將是監獄人權里程碑，也終結我國最後一塊特別權力關係。