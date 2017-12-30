母親心碎了...18週未成形嬰屍 被葬儀社丟進溪裡

2017-12-30 11:50

〔記者蘇金鳳／台中報導〕一名懷胎18週婦女27日到大里仁愛醫院安胎失敗而自然流產，便將未成形的胎兒交給醫院合作的葬儀社安葬，請葬儀社請師父誦及深葬，業者竟將胎兒丟到旱溪康橋，有一名正在運動婦人在27日下午發現報案，警方進行追查到醫院，事件才曝光。

大里仁愛醫院表示，在得知此一訊息，深感震驚與不捨，並積極配合警方之調查，此外，醫院也將檢討與禮儀公司間的合作關係。同時，此案已進入司法調查程序，本院無法對本案表達任何意見。

婦人在臉書揭露此事，她說在大里仁愛醫院安胎5天失敗，27日自然流產，請醫院合作的葬儀社協助師父誦經並深葬胎兒，對方收取3500元的費用，葬儀社告訴她的先生，會處理圓滿。

但她在29日上午10點多收到葬儀社的電話 ，說處理時過程失誤，要帶水果向她解釋，先生要葬儀社到他公司，葬儀社人員到公司後，一個年輕人跪著向她的先生道歉，說他們將胎兒丟棄到大里興大康橋溪，被民眾發現後報警。

這位婦人在臉書上痛心的說，「要怎麼原諒這種不肖業者？」，如此做法，讓孩子無法投胎轉世。而醫院說跟禮儀公司配合很久，禮儀公司表示，委託一名人力仲介處理，就是向她先生道歉的年輕人；她不滿的說，葬儀社一點專業及責任都沒有嗎？難道醫院沒有責任？

霧峰分局國光派出所表示，27日下午3點15分左右，接獲一名中午婦女報案，指在康橋看到一個印有蓮花箱子，覺得很奇怪，打開一看，是一個白色布包裹，裡面竟一個未成形的胎兒，急忙報警。

警方循線追查及調閱監視器，並詢問轄區的醫院科，才發現是大里仁愛醫院委託葬儀社處理一位未成形的嬰兒，葬儀社則委託人力仲介處理，人力仲介忙著去別的地方上班，竟將胚胎包裹在箱子，從國光橋下丟下，流到康橋，被運動婦人發現。

警方表示，會同主管機關移到法院處理。