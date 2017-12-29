12/29 大樂透又摃龜 今彩539頭獎1人獨得！

2017-12-29 22:33

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（12月29日）開獎的第106000108期大樂透，頭獎摃龜；第106000311期今彩539，頭獎開出1注，可得獎金800萬，由新竹縣竹東鎮仁愛里東林路99號的「吉星高照彩券行」開出。

第106000108期大樂透中獎號碼為：「11、12、15、20、27、47，特別號：36。」頭獎摃龜；貳獎共1注獲得，每注可得267萬5329元；參獎共56注獲得，每注可得5萬1448元；肆獎共126注獲得，每注可得1萬4699元；伍獎共2989注獲得，每注可得2000元；陸獎共3915注獲得，每注可得1000元；柒獎共4萬222注獲得，每注可得400元；普獎共5萬3986注獲得，每注可得400元。

第106000108期49樂合彩中獎號碼為「11、12、15、20、27、47」，四合共2注獲得，每注可得20萬元；三合共98注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3412注中獎，每注可得1250元。

第106000311期今彩539中獎號碼為「04、08、10、15、30」，頭獎1注獲得，可得800萬；貳獎共251注獲得，每注可得2萬元；參獎共7336注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬6294注獲得，每注可獲得50元。

第106000311期39樂合彩中獎號碼為「04、08、10、15、30」，四合共3注中獎，每注可得獎金21萬2500元；三合共157注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7108注中獎，每注可得1125元。

第106000311期3星彩中獎號碼為「669」，正彩共32注中獎，每注可得1萬2500元。

第106000311期4星彩中獎號碼為「9957」，正彩共10注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見