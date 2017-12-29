傳雜交趴參戰男揚言提告 鄉民諷：告三小

2017-12-29 21:24

〔即時新聞／綜合報導〕先前肉搜出6女7男雜交趴當中參戰6女臉書的鄉民，今（29）日又現身透露，參與雜交趴的男性揚言要對轉貼淫照的網友、鄉民們提告，此消息一出，立刻引來大量鄉民冷嘲熱諷「是要告三小」。

一位鄉民之前在批踢踢實業坊指出，已肉搜出參與雜交趴女方的社群網絡帳號，該名鄉民今天則指出，已收到許多照片中參戰男性的戰內信，揚言提告，鄉民指出，女方們在事件曝光後，普遍都表示想要「重新做人」，但「男方可能開始有動作了」。

鄉民表示，即便男方的身分在未來被公諸於世，傷害也不大，因為外界都把目光放在女生的肉體上，「但男方想走法律途徑的意圖很明顯，如果刑法告下去，我覺得收和解金可以收到手軟」，呼籲大眾勿再轉貼雜交趴的照片，否則「恐怕損失很可觀」。

許多鄉民們對此普遍認為，男方身分從來就不是社會關注焦點，亦無個資外流，法律上難站得住腳，其他人則表示，「男生是要告三小」、「難道要法院認證的雜交喲」、「還要告哦，幹都幹了誒」、「快告，求之不得」、「小大一的家長才不會放過那些誘拐女兒的渾蛋勒」。

據《FHM男人幫》報導，有名據稱參加過4次此雜交趴的34歲A男，透露女主角每個都是「漂亮、身材好、年輕」，甚至還因此能與一名18歲女生發生性關係，坦言「說實在的，我都可以當他老爸了」，表示能參與群交趴「人生至此無遺憾」。

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