台南議員詐領500萬 幹部妻女當人頭一毛也沒拿到

2017-12-29 22:12

〔記者王捷／台南報導〕台南市議員陸美祈與服務處幹部鄭文欽，涉嫌詐領助理費風波，南檢29日以貪汙治罪條例起訴兩人，起訴書指出，鄭文欽以妻子、女兒帳戶作為人頭戶，虛聘妻女到陸美祈服務處當助理，台南市議會申請助理費，8年來陸美祈詐領近500萬元，不過不知情的「助理」一毛都沒拿到，對起訴一事目前記者沒有聯絡上陸美祈。

助理費不是給議員的補助，也不是議員薪水的一部分，檢方調查，2009年陸美祈當選第一屆市議員時，鄭文欽以代「更改勞保、健保投保單位到陸美祈市議員名下」為由，取得妻女的簽名授權、銀行帳簿，並找不知情的服務處人員，在空白聘書上簽名、製作「自聘公費助理遴聘異動表」。

據檢方了解，鄭文欽的妻女薪水突破4萬元、甚至以解聘、再次回聘的方式替虛聘的鄭妻加薪，薪水到達6萬多元，不過鄭的妻女沒有領到薪水，在陸美祈第一屆議員任期期間，就詐領了300多萬助理費、春節慰問金等，這些金額匯入鄭妻的帳戶後，鄭文欽再提領出來匯給陸美祈或存現到路的帳戶。

第二屆任期，陸美祈、鄭文欽以相同手法再詐了160萬餘元，兩屆加起來共詐領了近500萬元，在犯罪自白中，鄭文欽主張他未從這近500萬元的詐款中取得任何款項，而陸美祈也在這個月22日將詐款全數繳交由檢方沒收。

檢方29日對陸、鄭兩人依違反貪污治罪條例提起公訴，但陸美祈積極籌款，繳交犯罪所得的舉動，讓檢方認為，陸美祈彌補過錯、犯後態度良好，建請法官量處適當刑度，目前記者連絡不上陸美祈，無法取得陸美祈對起訴的意見。