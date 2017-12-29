聽說神明很靈驗 偷回去自己拜

2017-12-29 12:38

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市玉井區豐里上帝廟供奉的張公法主，上個月中旬突然遭竊，警方擴大調閱路口監視器，以車追人，鎖定4名男子犯案，今天上午一舉查獲，順利找回，趕在新廟落成前偵破；至於下手動機，嫌犯供稱，因聽聞這尊神明太靈驗，偷回去自己拜。

嫌犯是在11月13日時，利用夜間潛入豐里上帝廟，將張公法主連同印章一起偷走，廟方隨後報案，玉井警分局展開偵辦，發現廟內財物並無損失，研判是針對神明而來。

由於廟內監視器並未清楚拍到嫌犯特徵，透過畫面只能判斷有4名男子開車一起作案，加上嫌犯將車牌暫時拔起，躲避追緝，讓警方起初調查時，頗為棘手。

分局偵查隊長柯景祥表示，擴大調閱路口監視器，全力比對過往車輛，終於鎖定35歲的陳姓男子涉嫌重大，加以追查，發現他在新營租屋，完成蒐證後，今天順利逮獲。

柯景祥說，張公法主就被供奉在租屋處內，人贓俱獲，除了陳姓主嫌之外，連同3名共犯也一併被帶回偵訊，釐清案情。

他指出，4嫌都出身玉井附近的楠西區，由於自己開店，聽聞張公法主很靈驗，就偷回去拜，希望保佑生意興隆；全案依竊盜罪移送。

柯景祥也提到，上帝廟新建廟宇將於明年1月12日落成，少了1尊神明，讓廟方很心急，如今在落成前夕順利找回神明，時間點頗為巧合，神明真的有保佑。