涉賣黑心蛋300萬元交保 負責人宣稱蛋沒問題

萇記泰安蛋品有限公司、泰頂山農產品有限公司56歲負責人李春明（中），離開地檢署受訪，宣稱蛋沒有問題。（記者魏瑾筠攝）

2017-12-29 12:35

［記者魏瑾筠／桃園報導］桃園地檢署偵辦黑心蛋案，全國第2大的蛋品通路商，萇記泰安蛋品有限公司、泰頂山農產品有限公司56歲負責人李春明，涉嫌為減少雞蛋報廢損失，將廠商退貨、外觀完整蛋品，混入新鮮蛋品或打成蛋液，重新販售，讓不少消費者將黑心蛋吃下肚，訊後檢方依「刑法」3人以上共犯詐欺取財、行使業務登載不實文書等罪嫌諭令300萬元交保。

李春明約10點45分離開地檢署，面對記者訪問，李春明態度平和，宣稱蛋沒有問題、沒有將回收蛋包裝成新品，也沒有便宜賣，「不是回收、原本就是會退」，記者追問是否有將過期的蛋賣給早餐店，李春明僅回「不用啦！謝謝」，隨即在家人陪同下搭上鐵灰色座車離開。

昨由桃園地檢署檢察官王遠志、陳書郁指揮桃園市調查處等兵分5路搜索李春明住處等處，查扣相關帳冊、交易明細等物，另向全聯、大潤發等通路業者調取相關退貨文件，並傳喚被告及證人共18人。

檢方調查，李春明、李智堯父子、萇記公司液蛋組組長李素利等人，為減少雞蛋銷售不佳而報廢銷毀損失，涉嫌自2011年起，指示司機載運蛋品至通路業者時，一併載回即將到期或已逾期蛋品，並由員工賴冠喻、蔡林長霆等人檢視，將外觀完整蛋品，混入新鮮蛋品，重新以塑膠盒包裝，印製包裝當天日期為製造日期以及15天之有效期限後，再行出貨販售；另將外觀破損之蛋品，敲打製成蛋液後，再行販售至蛋糕店、熱炒店等供消費者食用。

據了解，涉賣黑心蛋的公司為全國第2大的蛋品通路商，每天銷售3萬盒，約30萬顆蛋，而該公司與全聯等賣場協定，快要到期或逾期的蛋品可以退貨，其他廠商則自行吸收，一天約有200盒退貨，其中1成改標，9成打成蛋液，重新販售，黑心蛋去向仍待清查。

經檢察官廖榮寬、陳書郁、塗又臻協同偵訊後，認李春明等人涉犯刑法之3人以上共犯詐欺取財、行使業務登載不實文書等罪嫌重大，分別諭令李春明300萬元、李智堯5萬元、李素利5萬元、賴冠喻3萬元及蔡林長霆5萬元交保。

桃園地檢署指出，因萇記公司、泰頂山公司販售的黑心蛋品、蛋液，長期流入市面，將積極追查流向，儘速釐清案情，也會協調衛生單位迅速下架回收，維護國人健康。

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