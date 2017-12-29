再4個月追訴期屆滿 強姦通緝犯逃亡23年被捕

2017-12-29 12:29

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局五分局松安派出所副所長裘景智巡邏時，見66歲馬姓男子神色怪異，攔查時馬男謊報表哥的身分資料，被警方識破，還進一步發現他竟是逃亡23年的強姦罪通緝犯（強制性交罪），他在1992年強姦女子，1993年起訴，他在1994年棄保潛逃，這23年來從未與妻子兒女見面，到處打零工維生，也曾多次遇到警察盤查，早年警用電腦無法顯示照片，他都謊報表哥身分蒙混過關，卻在距離2018年4月通緝時效將屆前的4個月，被警方逮捕歸案，他神情氣餒說，只差幾個月就「沒代誌了」，還是逃不過。

松安所副所長裘景智本月14日巡邏時，在北屯區修齊路見馬男騎機車途經，見到警察神色怪異、手部顫抖，警方盤查時，他謊報表哥身分，但是卻背錯，警方用小型警用電腦查詢，發現「查無此人」，進一步確認他是強姦通緝犯。

警方調查，馬男在1992年性侵害女子，1993年由高雄地檢署與高雄地方法院起訴與判刑，他上訴二審，卻在二審尚未判決前就潛逃，高雄地院於1994年2月3日發佈通緝，通緝時效從犯罪起訴起25年，至明年（2018年）4月消滅，他逃亡23年，卻在僅剩4個月，被警方逮捕。

馬男說，強姦案發生之前，當年他41歲，已婚且育有子女，逃亡23年期間，他從未返家，連過年都從未返家，跟妻子兒女都已失聯，東躲西藏靠租房子與打零工維生，以前他常騎機車打零工，偶爾會遇到警方盤查，他都背表哥的身分證號碼與出生時間、戶籍地址蒙混過關，近年他年紀大了，很少騎機車出門，也沒有被員警盤查，卻沒想到在通緝即將消滅的前4個月，會被警方盤查逮捕，「躲了這麼久，還是躲不掉」。