新埔偵查隊送遲到1年的耶誕禮給6人 原因是...

2017-12-29 12:16

［記者黃美珠／新埔報導］耶誕節剛過，現在送禮已經遲了，但是新竹縣新埔警分局偵查隊今天卻送出1份、還是遲了1年的耶誕禮物給6個「鄉民」！

因為這6個「鄉民」去年耶誕節前，誤信26歲羅姓女子涉嫌用假揪團購真詐財的手法騙錢，各自花2500～5000元不等，參加羅女在臉書所開的不公開團購社團，團購小朋友最愛的溜滑梯等玩具組當去年的耶誕禮物，沒想到羅女收到匯款後卻不斷以團購人數不夠等理由，收了錢卻不出貨，最後還人間蒸發，讓這6個「鄉民」要給小朋友的耶誕禮臨時得改弦易轍。

新埔偵查隊小隊長鄭朝成、偵查佐郭炳村日前掌握到羅女行蹤，且以羅女惡意詐財避不見人超過1年為由聲請拘提，把她拘捕到案。

警方說，本身為關西人的羅女原來住在桃園，從民國103年開始就不斷用前述「假團購真詐財」的方式揪團尋找被害人，詐騙前科累累，目前在桃園地院就有2個刑庭分別審理當中，其中1庭還對她發佈通緝。

警方說，羅女因此回到關西隱姓埋名，繼續用假名經營「假團購」社團。去年耶誕節前夕，並向當時17歲的戴姓女子購買帳戶做為人頭，出入提款則以母親的機車代步做掩護，但仍被他們逮到了羅女在ATM的提款畫面，經比對和相關人證指認，確認就是她涉嫌詐騙前述6名被害人。

警方說，羅女被拘提到案後坦承有代收款團購，起先是為了衝到一定人數好壓低貨價，後來也真的有轉匯錢給賣方，再由賣方直接配送團購貨品給各個買家，但是賣方卻沒有實際出貨，她這1年來因忙著照顧小孩，才沒有跟買家聯繫，並非避不見面。

但是警方說，羅女無法提示實際的匯款、出貨明細等單據，也交代不出到底跟誰下訂。另，羅女租住的透天厝也不見有任何倉儲團購物品的情形，所以訊後依詐欺罪嫌，把她移送法辦，還給前述被害人遲來的公道！