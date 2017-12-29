爆三立老董操控選舉賭盤 邱毅無罪定讞

2017-12-29 11:53

〔記者楊國文／台北報導〕前立委邱毅5年前公開指稱三立電視台董事長林崑海涉操控賭盤，影響當時總統與立委選舉，還說林向檢方謊稱自己出國，以免被約談收押，林提告邱涉嫌公然侮辱、加重誹謗等罪嫌，一審以邱有合理查證非虛構杜撰，判他無罪，全案上訴後，高等法院認為正、副總總統與立委選舉乃重大政治公共事務，與公益有關，屬可受公評之事，今維持無罪定讞。

本案另爆發「法官告發律師洩密」的案外案，高院指出，調查局偵辦選舉賭盤案時，於100年1月3日搜索楊姓女組頭後，柳姓律師受聘於楊女擔任辯護人，陪同她到屏東縣調查站接受台北市調查處調查官訊問時，竟將他陪同應訊時所知悉的選舉賭盤案情，對外洩漏告知被告，合議庭認為柳姓律師疑有洩密行為，及違反律師倫理規範第6、33條等規定，因此今向檢察官告發，移由檢方偵辦。

邱毅被控從2012年1月6日到同月12日止，分別透過個人臉書、電視政論節目、紙媒採訪或街頭宣傳車，接連指稱林崑海與高雄一名黃姓金主投入重金，透過屏東潮州一名綽號「珠姐」的楊姓女組頭，涉針對當時舉行的總統與立委選舉開賭盤，以簽賭之名掩飾操控選舉結果之實。

邱當時還指林崑海藉由三立電視一手搞假新聞、一手操控選舉賭盤，且被檢方約談時怕到案會被收押，林向檢方謊稱自己出國，其實躲藏在高雄。邱當時強調，「林崑海介入選舉賭盤千真萬確、鐵證如山！」等語。林現身受訪駁斥，告邱涉嫌公然侮辱、加重誹謗等罪。

檢方偵查認定邱沒善盡查證義務，將他起訴。

審理時，邱毅指有充分的立論基礎、完整的查證過程，他的發言包括對公共事務的監督以及對自己權利的維護，絕非以侮辱、誹謗林男為目的。