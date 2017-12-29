網瘋傳性愛趴私密照 婦團籲停止以免觸法

2017-12-29 12:36

〔即時新聞／綜合報導〕近日一宗由攝影師發起的6女7男辦群交趴引發網路議論，而由於該攝影師在個人IG上po出情色照炫耀，也導致大量性私密照在網路上被瘋傳，而今日有婦女團體出面呼籲，勿再追索當事人詳述細節，甚至下載、分享，這是數位時代下性隱私權遭受侵害的嚴重問題，「拿別人的傷痛當笑話，你也是幫凶。」

婦女救援基金會在臉書上發出聲明表示，近期網路上瘋傳大量的性愛趴私密照，甚至有網友肉搜當事者，對此，婦女救援基金會希望網友自律，勿再追索當事人詳述細節，甚至下載、分享，社會大眾也應認識到，這是數位時代下性隱私權遭受侵害的嚴重問題，而非茶餘飯後閒聊嘲諷的話題，請停止以任何形式譴責被害人，更該被譴責的是將影像外流的加害者以及洩漏被害人個資的網友。

另外，婦女救援基金會也強調，網友分享或下載可能涉及刑法第235條散佈猥褻物品罪和第310條妨害名譽及信用罪，請網友們遵守「不點閱」、「不下載」、「不分享」、「不譴責被害人」這四不原則。

有相關執法單位今表示將加強相關查緝，婦女救援基金會也請相關媒體及網友勿再過度追索被害人，或過度挖掘甚至詳細報導，避免造成二次傷害，也期盼各界應正視這是一種隱私權遭受不當侵害的犯罪行為，並鼓勵被害人勇敢求助。

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