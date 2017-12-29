疲勞駕駛？男漏夜騎車去旅遊 撞對向貨車傷重亡

普通重機騎士與貨車對撞，騎士傷重不治。（記者彭健禮翻攝）

2017-12-29 10:23

〔記者彭健禮／苗栗報導〕新北市37歲朱姓男子，今天上午近8點，騎普通重型機車行駛苗栗縣台3線135公里南下路段，騎入對向車道，與一輛載運青菜的貨車發生碰撞，朱男受傷流血倒地，消防人員到場時，發現朱男頭部有傷口且失去生命跡象，緊急將他就近送往大順醫院急救，但仍傷重不治。警方表示，雙方駕駛酒測值為零，將報請檢察官相驗釐清事故原因。

警方調查，朱男為新北市人，與友人林姓男子，相約騎乘機車，準備前往南投縣日月潭，進行3天2夜之旅；今天凌晨2點多，2人各自騎1輛普通重型機車，於新北市土城區出發，漏夜往南。

今天上午近8點，朱男於苗栗縣大湖鄉台3線135公里處的彎道後直線，騎入對向車道，與當時一輛載運青菜的北上貨車，在內線車道發生碰撞。

朱男當場受傷倒地，機車也毀損嚴重，消防隊員獲報到場，發現朱男雖有戴安全帽，但因非全罩式，額頭有不小的傷口，且流血不止，朱男也失去生命跡象。經緊急送往就近的大順醫院搶救，仍傷重不治。

警方不排除朱男可能因疲勞駕駛、精神不濟，導致騎入對向車道，發生車禍，已聯繫朱男家屬，並將報請檢察官相驗釐清。