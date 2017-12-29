過期混新品 「混」蛋賣6年 負責人300萬交保

2017-12-29 10:03

［記者魏瑾筠／桃園報導］桃園地檢署偵辦黑心蛋案，涉嫌販售逾期蛋品、蛋液的萇記泰安蛋品有限公司、泰頂山農產品有限公司56歲負責人李春明，訊後檢方認所犯「刑法」三人以上共犯詐欺取財、行使業務登載不實文書等罪嫌重大，諭令300萬元交保。

李春明稍後受訪態度平和，宣稱蛋沒有問題、沒有將回收蛋包裝成新品，也沒有便宜賣，「不是回收、原本就是會退」。

昨由桃園地檢署檢察官王遠志、陳書郁指揮桃園市調查處等兵分5路搜索李春明住處、萇記公司桃園及彰化營業處、泰頂山公司台南營業所等5處，查扣相關帳冊、交易明細、電腦、行動電話、監視錄影設備及檔案等物，另向全聯、大潤發等通路業者調取相關退貨文件，並傳喚被告及證人共18人。

檢方調查，李春明、李智堯父子、萇記公司液蛋組組長李素利等人，為減少雞蛋銷售不佳而報廢銷毀損失，涉嫌自2011年起，指示司機載運蛋品至通路業者時，一併載回即將到期或已逾期蛋品，並由員工賴冠喻等人檢視，將外觀完整蛋品，混入新鮮蛋品，重新以塑膠盒包裝，印製包裝當天日期為製造日期，以及15天之有效期限後，再行出貨販售；另將外觀破損之蛋品，敲打製成蛋液後，再行販售至蛋糕店、熱炒店等供消費者食用。

經檢察官廖榮寬、陳書郁、塗又臻協同偵訊後，認李春明等人涉犯刑法之三人以上共犯詐欺取財、行使業務登載不實文書等罪嫌重大，分別諭令李春明300萬元、李智堯5萬元、李素利5萬元、賴冠喻3萬元及蔡林長霆5萬元交保。

桃園地檢署指出，因萇記公司、泰頂山公司販售的黑心蛋品、蛋液，長期流入市面，將積極追查流向，儘速釐清案情，也會協調衛生單位迅速下架回收，維護國人健康。

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