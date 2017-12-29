刺頸凌虐性侵分手女友14小時 恐怖情人重判10年8月

2017-12-29 09:57

〔記者黃建華／高雄報導〕真是恐怖情人！彭姓男子因不滿黃姓前女友提分手，今年6月間自台北南下高雄，爬窗進屋，以童軍繩緊勒黃女脖子，並持刀刺黃女頸部、劃傷其手腳10多刀凌虐還性侵，前後長達14小時，最後下藥迷昏黃女、強盜手機、提款卡盜領1萬7000元逃逸，後經警方緝獲，高雄地院一審依妨害自由、強盜、性侵、竊盜、傷害等罪判彭男10年8月，民事需賠黃女130萬元。可上訴。

判決指出，家住台北、高職肄業的21歲彭男，與就讀某大學夜間部、家住高雄的黃女，因線上遊戲認識，交往3年。今年5月黃女提出分手，彭男心有不甘，於同年6月16日自台北搭乘高鐵南下左營站後，在17日凌晨3時，頭戴黑色鴨舌帽、帶水果刀、童軍繩，從防火巷攀爬到黃女住處3樓房間。

彭男搖醒黃女，喝令她不准出聲，再以水果刀在她左手掌、右大腿劃了10多道刀傷凌虐。

彭男並以繩索勒住黃女脖子，質問「為何要分手？」等語後，強行對她性侵1次。

彭男將黃女控制行動到當天傍晚5時許，黃女趁隙以手機傳訊給新男友「拜託來救我，他在我家」，彭察覺後奪過手機冒充黃女回傳「我開玩笑的啦，只是睡太久腦袋不正常。」黃女男友直覺有異，回撥電話表示「已報案」，彭男情緒失控，勒緊黃女頸部的繩索後並朝黃女頸部猛刺一刀，深達3公分，然後搶走她手機、金融卡逃離現場。

黃女事後被家人發現送醫，報警偵辦，警方發現彭男逃離後在超商盜領黃女存款1萬7000元，並投宿苓雅區一間旅館，派員將彭男緝獲到案。

黃女提告並附帶民事求償 ，高雄地院審理認為，被告彭男與被害人原係男女朋友關係，本應理性處理感情問題，卻因不甘分手，於深夜持兇器侵入被害人住處，並限制被害人行動自由，強制性交還持刀刺傷、割傷被害人，犯罪情節重大，惡性非輕，且被害人在庭上表示，「我不希望被告太早關出來，因為我真的很害怕」等語，法官因此依妨害自由、強盜、性侵、竊盜、傷害等罪判彭男應執行10年8月。

另民事求償部分，判彭男應賠130萬元。可上訴。