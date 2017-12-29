偷拍和女友啪啪啪 男分手後竟傳給她親友觀賞

2017-12-29 09:18

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣李姓男子與越南籍女子小阮（化名）原為男女朋友，於交往期間2人行房事時，男子竟偷偷在房內架設攝影機，將過程全部錄下，事後還將性愛影片傳給小阮的友人與堂姊觀賞，全案法院審結，依妨害秘密罪嫌，判處李男有期徒刑6個月，可易科罰金18萬元。

判決書指出，65歲李姓男子與小阮原為男女朋友關係，從104年間起至105年7月間交往，但李男竟於105年3、4月間於住處房間，與小阮翻雲覆雨時，竟偷架攝影機把過程全部錄了下來，並將性愛片儲存於自己的手機裡。

事後李男與小阮分手後，竟基於報復心態，透過臉書將影片傳給小阮的友人及堂姊觀賞，小阮接獲堂姊及友人通知後立即報警。

李男於審理中坦承有偷拍與小阮的性愛過程，並儲存於手機內，但他否認散佈影片，辯稱105年6月底、7月間他收到不明越南人士寄的臉書訊息，裡面有他與小阮的性愛影片，該性愛片是他先前以LINE方式傳送予前女友的，收到越南人士傳送的臉書訊息後，就將影片回傳給寄給他的人，沒有散佈猥褻影片。

不過，法官依據小阮友人的臉書截圖，警方的筆錄，認為李男所辯為卸責之詞，審酌被告已屬智識成熟之成年人，卻未能尊重他人之隱私權，更未能妥善處理自身感情問題，竟以不堪之手段報復告訴人，依妨害秘密罪嫌，判處李男有期徒刑6個月，可易科罰金18萬元。