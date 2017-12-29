昔酒店小姐化身登山愛好者 大坑步道繼續釣凱子

2017-12-29 08:59

［記者楊政郡／台中報導］台中市知名建商「陳董」（綽號），事業有成後經常3、5好友一起在大坑步道登山健行，享受健康時光，今年在二號步道，被利用爬山來釣凱子的「小羅」A走100萬，而交往期間花費數十萬元已不在話下，陳董憤而向地檢署提出詐欺告訴，他說錢能不能要回來是其次，但利用登山、陽光、愛運動的正面形象，來進行色誘詐財，汙染了台中爬山的淨土，不希望還有登山好友受騙。

檢察官偵訊時，「小羅」坦承拿到100萬，辯稱是陳董給她的生日禮物，什麼身價生日禮物100萬元！檢察官希望兩造和解，私下喬一喬。

陳董說，自己創業初期經常光顧酒店，82、83年間就對這位在海派酒店上班的「小羅」有印象，在20幾年後，105年間在大坑步道撇見這位「風韻猶存」的女子，雙方眼光有交會，可能都記不起對方，他有印象但記不起姓名。

106年元月在二號步道，「小羅」主動過來打招呼，互相介紹才知她已不再海派上班，現在天天爬山健身，擁有健康身體及美貌，且還是單身狀態。

陳董說，自己已單身多年，眼前這位「小羅」年輕在酒店上班、打拚，能離開燈紅酒綠的生活，喜愛這種陽光的爬山運動，實在令人刮目相看，身受感動。且聽「小羅」談話儼然是爬山老手，當陳董說爬山後膝蓋都會不舒服，主動熱情要為他刮痧、水療，因不好意思而拒絕了幾次，後來一次盛情難卻到「小羅」住處，由「小羅」幫忙刮痧及水療，羅衫盡解、肌膚之親，兩人就此好上了。

從那一天起，兩人外出購物、吃飯、買衣服、登山用品等，都是陳董負責結帳，陳董也一點都不覺得奇怪。

今年5月「小羅」以生日為藉口，開口要求陳董送她BMWX3轎車（市價約280萬至300萬），陳董一聽頗感驚訝，心想如果這是我要依賴下半輩子的新伴侶，是否要重新考慮？當時陳董回答「超過我的能力、且這種禮物太奢侈」，可是從此陳董不斷承受婉拒她的種種壓力，後來一度脫口說出，最多給10張鴻海股票（當時市價約100萬元），「小羅」車子沒要到，也退而索要現金，陳董匯款100萬元給她，要她拿錢去買鴻海股票，日後學習投資理財。

不料5月中旬匯錢過去，再聯繫「小羅」，她卻都是「我正在爬山」，質問她要回100萬元，都是回說「你是心甘情願的」，顯然是釣凱子老手，拒絕與他再見面及對話。

陳董說，錢能不能要回來是其次，朋友說他太單純，但大坑爬山是多麼陽光與正面能量，卻出現這種色誘、釣凱子的詐財行為，汙染了這片淨土，希望不要再有登山好友受騙。陳董提醒登山好友，「小羅」常混跡2、3、4號登山步道，經常出現在頭嵙山。