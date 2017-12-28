毒品袋放磁鐵「死轉手」式販毒 躲避警方追查

2017-12-28 23:18

〔記者王捷／台南報導〕台南市警方查獲一組販毒集團，讓警方驚訝的是，以楊姓男子為首的販毒集團，在毒品夾鏈袋中裝了一小塊強力磁鐵，把磁鐵黏在戶外的鐵門、欄杆等金屬上讓下游買家自行取貨，以「死轉手」的方式，讓警方無法追溯上游警方埋伏跟監3個月終於將集團逮捕，起出安毒166公克及九○手槍一把、子彈29顆。

「死轉手」是（dead drop）是情報術語，意思是指將情資放在某處，由對方自行取回，過程中雙方互不碰面、互不認識，現在常用在毒品交易上，集團為首的楊男擔心賣給不熟識的下游藥腳，會被藥腳出賣或是被警方現場逮捕，因此將毒品放在交易地點，掉頭就走，試圖讓警方無法溯源。

豈料9月間，警方在偵辦毒品案收網後，發現毒品來源有異樣，繼續溯源追查上手，歷經3個多月的嚴密蒐證，在27、28日聯合數個警察單位，動員30餘名警力拂曉出擊進行收網，帶回楊男等3名毒販、6名毒品證人，除了槍械毒品外，警方還發現楊男有的毒品夾鏈袋，裡面裝著小塊強力磁鐵，讓警方很驚訝。

這時楊男才供稱，這是因為毒品夾鏈袋裡裝著磁鐵，容易吸附在金屬物上，在毒品交易時，可以連磁鐵帶毒吸附在顯眼處，警方在楊男等歹徒住處，查扣改造九○手槍一把、子彈29顆、二級毒品安非他命166公克、販毒用行動電話、毒品分裝夾鏈袋、電子磅秤等贓證物，全案移送台南地檢署偵辦外，並向上追查源頭。

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