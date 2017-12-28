恐嚇「有刀」 男子勒索分手費、強暴前女友逼復合

2017-12-28 23:33

〔記者王捷／台南報導〕張姓男子不滿前女友小怡跟他分手，強迫小怡簽下50萬元的本票，但張男強調不會要這筆錢，他恐嚇，他不要錢只要安心，電視上恐怖情人很多，他也有刀，便強暴小怡求復合，案發後小怡到醫院驗傷提告，事後小怡提出和解，但一毛和解金都不要，只求張男不要再出現，二審時張男被依妨害性自主判處4年多徒刑。

3年前，小怡向張男提分手，張男不甘心在小怡身上花了很多錢，因此向小怡勒索分手費，同年8月，小怡答應要付10萬元解脫，簽了本票還先付了1萬元前金，要張男別再聯絡，豈料張男沒有放過小怡，在8月底又向小怡誆稱，小怡簽下的本票被黑道竄改成100萬，如果要避免麻煩，最好再簽一次本票，小怡原本不肯，但張男恐嚇小怡，如果不妥協就要鬧到小怡家，跟小怡家人要錢，小怡被迫簽下50萬元本票。

在3年前9月初，張男又以本票為由，將小怡約出來，開車載小怡到偏僻處，並恐嚇她，他可以不要錢，但是要一個安心，電視上有很多恐怖情人，他也有刀，逼迫小怡與他性交，事後才將小怡載回家，之後小怡驗傷提告，一審時張男判處2年多徒刑，他願意與小怡和解，但小怡一毛錢都不想拿，只想要張男不要再連絡。一審判決後，張男不服上訴，但二審駁回張男上訴維持原判。