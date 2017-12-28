夏天械鬥冬天PO網？ 警：黑色豪門企業恐涉恐嚇公共罪

2017-12-28 23:06

〔記者王捷／台南報導〕台南28日流傳一段網路社團「黑色豪門企業」PO出的影片，一群年輕人拿著棍棒物械鬥，還射出訊號彈，影片標題是「12/28台南安南區械鬥」，不過，轄區警方沒有收到報案，更令警方咋舌的是，謠傳的地點就在分局附近，影片裡械鬥青年都穿短袖，警方懷疑這可能是「夏天影片冬天PO」，若影片與事實不符，此舉涉及社維法63條第5款散佈謠言，足以影響公共之安寧、刑法151條恐嚇公眾罪，將追查黑色豪門企業。

「12/28台南安南區械鬥」影片在28日晚間PO出，不到3小時就有約2萬人觀看，也引起警方注意，影片文字介紹寫著「安中路3段行車糾紛」消息傳出後，轄區市警三分局展開調查，豈料，9間警所都沒接獲報案，警方會覺得不可能發生的主要原因，就是安中路3段就在分局旁邊，如果真的太歲頭上動土，警方不可能毫不知情！

這段不到一分鐘的影片，有經過剪輯、畫質不好，內容約有10多人、2、3台轎車，青少年持棍狀有人朝著猛打、有人則是朝車猛砸、粗口四起，突然有人向車子射出訊號彈，拍攝者台語提醒「離車子遠一點辣」，讓接獲情資的三分局警方直呼不可能，如果真的發生在安中路，旁邊除了有分局還有店家，這一定有人會報案。

另一個疑點是，畫面中所有人都穿著短袖、短褲，警官看了以酸說，真的有這麼熱血？全部人都穿短袖打架，懷疑這可能是夏天時的影片，不可能在12月底天冷期間。

警方指出，這段械鬥影片時間、地點都不對，雖然初步判斷轄內沒有大型械鬥，仍在追溯影片來源及地點，如果查證影片是謠言，黑色豪門企業在未經求證的狀況下PO出影片，涉社維法52條妨害安寧秩序、刑法151條恐嚇公眾罪，會全力追查、法辦黑色豪門企業。