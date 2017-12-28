打傷警又嗆「哩洪幹啦」！ 酒駕男的下場是…

2017-12-28 22:40

〔記者黃文瑜／台南報導〕「哩洪幹啦！」曾姓男子2年前酒駕騎機車，在路上搖搖晃晃，被永康大橋所警員攔下，他不肯接受酒測，在警方苦苦勸說下，才勉強吹一口，酒測值超出法定標準很多，員警將他帶回派出所，一路上曾男都相當配合，想不到一到派出所停車場，他突然揮拳打傷員警，其他員警見狀，趕緊將他壓制在地，他還不斷嗆警「哩洪幹啦！」進派出所仍繼續辱罵員警，妨礙辦公，被依妨礙公務移送，一審被判無罪，日前二審遭判6個月有期徒刑，或易科罰金18萬元。

105年10月22日凌晨0點20分左右，曾男因酒後駕車，涉及公共危險罪嫌被逮捕，他在派出所先以雙手揮打在旁戒護的員警，遭制伏在地的過程中，另名警員要將他上銬，曾男竟直接出拳，打傷警員嘴唇。

好不容易進到派出所，曾男仍不斷叫囂大吼，辱罵警方，甚至威脅「要讓你全家死光光」，警方好言相勸要他坐好，因為他已是累犯，過去也曾在台南市一分局轄區辱罵警方，因此告誡曾男，再不配合，就要依妨礙公務將他送辦，他卻接著嗆警「自以為了不起喔？」員警當場決定辦他，曾男不斷飆罵三字經。

不過，曾男酒醒後，對於自己的行為一概否認，台南地方法院一審判男子無罪，檢查官再上訴，日前二審判決結果出爐，男子遭判6個月有期徒刑，或易科罰金18萬元。但其他員警私下說，希望妨礙公務者判刑能加重，否則會造成第一線員警執法時的困難。