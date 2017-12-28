萬華地主女靠收租度日 遭詐團盯上騙走510萬

2017-12-28 21:33

〔記者王冠仁／台北報導〕萬華地主之女被詐騙集團盯上，以假檢警老梗騙走6張金融卡後，遭盜領510多萬；警方布線追查，循線逮到22歲車手頭李守侖、他21歲弟弟李黃傑與3名車手，並查獲47萬贓款。警方除將他們5人依詐欺罪嫌送辦，也將擴大清查有無其他被害人。

警方調查，徐姓女子（54歲）是萬華地區某已故地主之女，她平時沒工作靠收租過日，並在家照料患有失智症的78歲老母親。徐疑因終日在家鮮少與外界接觸，2個月前在家中接到詐騙集團亂槍打鳥打來的電話，對方聲稱「你帳戶疑似為人頭戶，要把卡片、財物交出保管」為由，徐信以為真，嚇得照辦。

詐騙集團隨後派出25歲林姓車手，在今年10月底先到徐女家騙走4張金融卡，隨後再將金融卡交給「上線」去桃園地區瘋狂盜領，6天內領走350萬；詐騙集團食髓知味，又於11月初再派林前往徐女家騙走另2張金融卡，數日內再盜領160萬。

幸虧徐女銀行發現其帳戶有異常提領狀況通知警方，警方研判徐遇上詐騙集團追查，根據提領紀錄，研判車手都在桃園觀音、中壢一帶出沒，再調閱相關監視器畫面追查車手下落，本月初先後逮到去騙走提款卡的林與22歲江姓、17歲許姓車手，根據3名車手說詞，本月中再逮車手頭李守侖與他弟弟李黃傑。

警方說，李守侖與李黃傑是詐騙慣犯，他們從未成年時就開始擔任車手，「一路騙到大」，並輾轉成為車手頭；他們「上位」後，自己吃好喝好，還會拿得手贓款去歡唱慶功，其中李守侖半年內還胖了10公斤，但他們旗下車手領15萬卻只能領到3000元酬勞。

此外，警方逮到林姓車手時，發現他身邊還有「來不及」交給李守侖的47萬贓款與7張金融卡，其中卻只有2張是徐女的；警方因而懷疑可能還有其他被害人受騙，將再擴大清查。