台鐵猝死車長詐28元？ 法界人士：差旅費變鬥爭工具

2017-12-28 22:52

首次上稿：21:55

更新時間：22:52

〔即時新聞／綜合報導〕台鐵日前驚傳年僅37歲的張姓車長在家中猝逝，事後更傳出張生前被檢舉涉嫌溢領乘務旅費28元，在今年10月間被橋頭地檢署判緩起訴處分，但卻遭汙名化為訴訟纏身，有消息更傳出，遭檢舉類似張男涉案情節的台鐵員工高達20多人。對此，台鐵方面強調，絕無針對個人追殺之情形。有法界人士則痛批，「差旅及加班費變成有心人士鬥爭的工具，還將司法資源公器私用，十分不可取」。

緩起訴書指出，張男平時負責隨乘列車巡視車廂、查驗車票、物品等工作，今年11月遭人檢舉，在去年11月間曾上班早退兩次、共31分鐘，並以「不實工作時數」向高雄運務段申領乘務旅費，最後成功獲得了總計28元乘務旅費。但張男出庭時除坦承早退，也以書狀向檢察官喊冤，指2015年入職時就有前輩告知，只要當天最後一班車抵達車站後，就可以直接打卡下班，工作規則也明定「乘務員不用打卡」，打卡只是用來確認是否有出勤而已，幾乎所有同事也都是這樣做。

張男也指出，去年7月曾爆出醞釀中秋節合法休假以示抗議，資方當時擔心影響疏運，在開座談會時也曾向員工保證，打卡只是要確認有無出勤，並不會依打卡記錄處分，「大家相信公司，所以中秋時都有出勤，但之後10月間，公司又要求要準時打卡刷退」。這讓他們覺得公司的承諾跳票，才有今年春節依法拒絕加班的抗爭，當時他所在的沙崙組，依法拒絕加班的比例是全台之冠，讓他質疑「公司想打擊我們，刻意清查我們組員的出勤紀錄，34名成員中有21名被調查認定有問題，沒問題的都是才剛報到的新進人員」、「如果我這樣違法，那幾乎所有車長都會有問題，這是歷史共業，並非只是個案，希望檢察官能對我從輕發落」。

最終橋頭地檢署考量張男是一時失慮觸法，加上他犯後也坦承犯行，且也將溢領乘務費28元全數繳回，因此在今年10月時已判緩起訴1年處份。另外20多名也遭檢舉的台鐵員工，和張男遭控訴情形幾乎相同，因是分別陸續檢舉，目前仍在被偵辦調查中。

針對這起案件，台鐵方面則表示，主動全面清查並非針對張員個人，經政風單位查證結果張員等人確有相關情事，均依差勤規定予以追究行政責任。其中張員等2人因違反差勤規定較為嚴重，依「高雄車班組沙崙線定點值乘擴大辦理管理要點」規定，於106年4月21日調回高雄車班組半年，後經勞資調解委員建議，調回高雄車班組時間縮短為約3個月，因此張男於106年7月25日調整回沙崙專組。

台鐵局強調，對張員辭世甚感不捨及遺憾，有關違反差勤管理之處置，均依相關規定辦理，絕無針對個人追殺之情形。

據《蘋果日報》報導，有法界人士對此痛批，差旅費及加班費原本是想讓員工能加薪的美意，但有時卻遭有心人士利用，變成「制度性陷阱」、內部鬥爭的工具，「有人為了檢舉，甚至會跟拍同事搜集證據，比狗仔隊還專業，再加上向地檢署提出告訴，不用支付任何費用，導致這些人有恃無恐，不斷的公器私用，浪費司法資源！」。

相關連結請見：