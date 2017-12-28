不滿勞基法修法 勞團趁賴清德致詞時鬧場

2017-12-28 21:03

〔記者王冠仁／台北報導〕行政院長賴清德今天晚上前往台北市大直一家飯店，參加「台灣88工商協進會」餐會，不過，2016工鬥與反教育商品化聯盟等6名成員，為了抗議勞基法修法，前往突襲並成功進入餐會現場。

抗議成員在賴清德致詞時舉起「反對勞基法修惡」的白布條，並高喊口號企圖阻止賴清德致詞。

飯店保全人員與維安人員見狀，立刻上前制止並報警，轄區警方趕到後將6名抗議者勸離現場，但其中1名張姓男子揚言對飯店保全人員提告妨害自由，因此警方目前將他帶回派出所釐清詳情。