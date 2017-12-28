尼泊爾男子雇「農夫」種大麻 警方起獲市價6千萬元大麻

2017-12-28 11:45

〔記者周敏鴻／桃園報導〕來台灣10年、曾經在補習班教英文的尼泊爾籍金姓男子，涉嫌冒險攜帶大麻種子入境，並雇用他在補習班結識的魏姓男子當「農夫」，在桃園市平鎮區住家種植大麻，檢警27日查獲2人到案，並起出220株大麻、1公斤成品，市價逾6000餘萬元，已依製造販賣二級毒品罪嫌被送辦。

42歲金男在補習班教英文多年，因毒品獲益高，他乾脆放棄教職，企業化經營販賣大麻的生意，雇39歲魏男當農夫，負責上游種植大麻的工作，金男自行負責烘乾、磨碎出大麻成品後，再交由下游的藥頭販售。

警方估計，以1公克大麻可以捲30根菸，每根大麻菸賣1000元計算，警方查獲的大麻全數賣出，可賣得超過6000餘萬元。

金男為了讓販毒利益細水長流，每公克大麻成品賣給下游藥頭，只收1500元，警方說，至於負責種植大麻的魏男，可以分得1/10，以種植1株大麻可以生產300公克的大麻成品計算，魏男準備交貨220株大麻，魏男就能分得99萬元。

檢警接獲檢舉，從下游藥頭一路往上追查，鎖定金男負責供貨，27日兵分兩路，前往新北市中和區圓通路金男住家、桃園市平鎮區新富街魏男住處，起出220株大麻、成品1公斤，以及烘乾機、磨碎機、捲菸器、自動照明、灑水器、培養土與犯罪所得25萬元。

金男與魏男都因毒品罪嫌被警方送辦，魏男供稱，他2年前在補習班教英文時，認識金男，4個月前金男找上他當農夫，他一時利慾薰心答應種植大麻，竟因種植大麻可能得面對無期徒刑的刑責，非常懊悔。

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