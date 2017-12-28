盜印國寶「龍藏經」賤賣 故宮前助理研究員被判9年

故宮南院目前展出《龍藏經》。（資料照，故宮提供）

2017-12-28 11:24

〔記者溫于德／台北報導〕時任國立故宮博物院文創行銷處的前助理研究員陳耀東、前研究助理葉麗貞，利用盜取「龍藏經」、「永樂大典」等國寶級文物的數位影像檔，再以賤價賣至中國獲利，遭檢方依貪污罪起訴。案經台北地院5年審理，今日上午宣判，陳耀東被判刑9年，褫奪公權3年；葉麗珍則是判2年，但因認罪並繳回所有犯罪所得，可緩刑5年，褫奪公權2年；兩人均得上訴。

刑庭法官認為，被告二人雖分別觸犯貪污治罪條例內的利用職權收賄、利用職務詐取財物或公務背信等罪，不過因葉女認罪，並於偵查階段繳回所有犯罪所得，勘認犯後態度良好，因而宣告緩刑，至於陳仍依法審酌並做量刑後判決。

檢廉查出，陳男利用身為葉女主管機會，說服她利用男友人頭成立「祥禾國際公司」，再擅自複製「龍藏經」等多部文物影像檔，私下交由「祥禾國際」對外洽談復刻與販售事宜。

不過，台灣當時嚴格查緝盜版，尤其此類國寶，陳於是轉向中國市場；他順利找到對岸合作廠商後，開始犯案。據悉，每套原價高達188萬台幣的復刻版「龍藏經」，在中國僅賣10萬元。

陳男接受偵訊時否認犯罪，被檢察官認定毫無悔意，求處10年重刑；至於葉女，偵時時即自白犯罪，並將24.5萬不法所得全數繳回，檢方建議法官從輕量刑。

台北地院刑事庭日前審結，今日依法判陳男有期徒刑9年，褫奪公權3年；葉女則是2年刑期，緩刑5年，褫奪公權2年。