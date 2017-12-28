SIRI當警神隊友 搗破草叢大麻栽種地

警方用IPHONE內SIRI語音導航，越過層層草叢才成功於李男老家旁空地查獲大麻。（記者王駿杰翻攝）

2017-12-28 11:28

〔記者王駿杰／新竹報導〕桃園李姓男子去年在網路購買百顆大麻種子，為求牟利，他先將租屋處改造成日照室，24小時以日光燈加強照射，讓大麻快速生長，之後再瞞著家人將大麻移株到老家住處旁河川空地；新竹市警方27日前往查緝，於李男手機裡發現大麻栽種照片，他起初不認帳，直到警方依手機照片座標用IPHONE內SIRI語音導航，成功引導到栽種空地查獲大麻，他才認栽。

警方指出，36歲李男從事鐵工，沒有前科，他去年從網路購買百顆大麻種子，靠著上網習得栽種技術，整個過程不假手他人，他先將租屋處改造成日照室，24小時以日光燈加強照射，加入大麻生長，等種子活化後，再瞞著家人將大麻移株到老家住處旁河川空地，打算取得成品後大量培育。

為避免毒品流入市面，新竹市刑警大隊科技偵查隊、二分局偵查隊早一步掌握情資，組成專案小組，27日由桃園地檢檢察官陳嘉義指揮，持搜索票至李男桃園租屋處查緝。

警方指出，李男看見警方上門，起初還一臉無辜，警方進一步檢視他的手機時，發現內有大量栽種大麻照片與筆記，他仍裝死，瞎掰照片都是於網路下載他人PO文的相片，直到警方利用照片拍攝時間、座標位置等資訊，用IPHONE內SIRI語音導航，越過層層草叢才成功於李男老家旁空地查獲大麻，共扣得幼株14顆、種子70顆、大麻成品617.5公克、栽種設備一批，訊後依毒品罪嫌送辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆