邀約會被拒竟暴怒猥褻女友 小黃司機要關還要賠

2017-12-28 10:47

〔記者溫于德／台北報導〕北市一名計程車司機開車載女友出門，隨口相邀吃飯遭拒，竟抓狂停車毆對方，甚至抓奶或硬摸下體，幸女友以牙齒反咬男友舌頭才得以跳車向路人求救脫困；但男方隔日又在LINE動態上發布假「約砲」消息，並以羞辱性字眼指女方性生活很亂。刑事一審依強制猥褻罪判被告9月刑期，加重誹謗、恐嚇方面則併3月刑期，得易科罰金9萬元；至於民事部分，台北地院法官今稍早宣判，要求他賠償24萬元精神慰撫金。刑、民均可上訴。

據悉，這名司機前年10月初雖在車上計畫當晚行程，但在百貨公司上班的女友原就無意搭理，順口以「等一下同事約好要吃飯」做回應，司機竟立刻被惹怒，在計程車內上演口角。

刑事判決指出，女方終究不敵男方蠻勁，除了被毆打、抓頭髮與掐脖子外，甚至遭強抓胸部、猥褻下體等，期間也被強吻。驚恐受害過程直到女方用力以牙齒咬男方舌頭、導致劇痛鬆手，才得以跳車並尋求路人幫助載離，赴派出所報警。

豈知，司機隔日又在LINE動態消息發文，先是「祝福」女友中梅毒，後也假發約砲訊息、指女友可供打砲，此外也侮辱女方「賤」、「找老男人騙錢財騙感情」或「妓女」等。

司機受審時辯稱，若非女友先要錢，不會動手，且實際上被害人是他慘遭「假索吻、真咬舌」，並否認猥褻行為，僅承認出拳回擊肚子；但遭女友否認。而好心人作證時則說，當時「她（被害人）一直提到『他要強暴我』。」

刑事合議庭審理後基於被害人指證歷歷，加上好心人與被告間前無怨懟、後在作證時更不可能故意誣陷，今年8月30日依強制猥褻罪判刑9月，加重誹謗與恐嚇部分均判刑2月，合併應執行3月，得易科金9萬元。

民事部分，法官日前審結後稍早判賠24萬精神慰撫金。