毒販衝撞員警致命危 有抄大悲咒迴向判8年6月

2017-12-28 10:45

［記者楊政郡／台中報導］台中市第五分局偵查佐陳志成，106年3月10日凌晨據報前往查緝毒品案件，駕車嫌犯張宗霖不僅拒絕開門，甚至直接加速衝撞陳員，導致陳員送進加護病房一度病危，同事四處求福集氣，張嫌在看守所內抄寫大悲咒多份，迴向祈求陳員早日康復，2個月後陳員恢復意識，台中地院依殺人未遂、販毒未遂判8年6月。

判決書指出，張嫌在106年3月9日晚間10時許，以暱稱「櫻井莉亞」透過微信聯繫毒品交易，當晚攜帶K他命、搖頭丸、毒咖啡包等毒品，與毒蟲約定在北屯區遼陽五街、遼陽北一街進行交易。

10日凌晨零時，第五分局偵查隊獲報線報，調派2小隊共8名警力到場，發現張嫌駕駛自小客車可疑，以偵防車包夾阻擋嫌犯的自小客車去路，多名偵查佐站在嫌犯小客車旁大聲喝令「下車」，張嫌竟加足油門直接朝陳員撞去，企圖殺出一條血路，陳員身體被撞飛後腦重擊著地，當場鮮血直流，張嫌趁隙逃逸。

陳員陷入生命危機，警方積極循線追查駕車者可能是張嫌（23歲），11日凌晨偵查隊員持檢察官拘票，在崇德路拘提張嫌到案。張嫌坦承當天晚上到現場是要進行毒品交易，不料遇到員警盤查，才開車衝撞員警，涉嫌購毒的曹姓男子也到案證實。

台中地院法官審酌被告事發後羈押期間抄寫大悲咒多份，祈求陳員早日康復，但迄今未賠償被害人，未和解，販毒未遂判2年6月，殺人未遂判6年2月，合併執行8年6月。

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