監控全民 中國建構全球最大DNA數據庫

2017-12-28 00:22

〔中央社〕中國正運用各種手段建立全球最大的DNA數據庫，學者指出，將這些DNA檔案與一些即時監控工具結合，對中國共產黨發展出一個舖天蓋地的「數位極權國家」大有助益。

華爾街日報（The Wall Street Journal）報導，在以蒸汽火車和茉莉花知名的四川樂山市犍為縣，當警察到課堂上要求所有男童向小塑膠盒吐口水時，這些學童並沒有多想。

被要求吐口水的若干男童表示，警察沒有告訴他們，為什麼要這麼做。從幼兒園到高中，數百名男學生依指示提供讓每個盒中濾紙從粉紅色變成白色的足夠唾液。濾紙顏色的轉變顯示，檢體含量足以讓鑑識人員提取這些男孩的DNA，也就是他們獨特的遺傳指紋。

這些DNA也能用來辨識每個男孩與其血親共有的生物特徵。

犍為縣警方說，他們的計畫奏效。他們原本希望藉由採集DNA，為9年前未偵破的兩名店員命案提供線索。不久後，他們就在國營媒體上宣布捕獲凶手。

這個行動還有額外收穫，即警方採集比需求多出許多的DNA，可加入當局建立的DNA數據庫。在北局設法加強監控14億人民情況下，這是向全國撒下的高科技安全網必要的部分。

華爾街日報察看中國各地警察局的資料發現，中國警方計劃在2020年前，將全國DNA數據庫加倍擴展到1億筆紀錄。

為達成這個目標，他們每年需要蒐集的紀錄，幾乎跟美國20年來建立的全國數據庫一樣多。

鑑識警察資料顯示，中國DNA數據庫已擁有5400萬筆資料。

當局宣稱，這樣大規模篩檢審是打擊犯罪的工具，但招致了侵犯人民隱私以及不公平對待無辜和弱勢人民的批評；同時遭人質疑，這些數據的最終用途為何。

中國警方蒐集DNA檢體的許多方式，在美國不被允許。中國警方一向會對忘記攜帶身分證或在微博批評政府而遭羈押的人，採集唾液或血液DNA檢體。

還有些被採集檢體的人並無犯罪嫌疑，而是被警方看作是危害社會穩定的高風險族群，包括農民工；某個城市甚至將煤礦工人和租屋者也列入。

在中國部分地區，執法部門將同一個人的DNA檔案與指紋、大頭照和聲紋等生物識別資料放在一起。在「全國公安機關DNA數據庫建設應用研討會」發表的論文指出，某省警察部門提案，連結DNA數據與線上購物紀錄和娛樂習慣等個人資料。

這類高科技檔案將創造出比警方以往長期仰賴的紙本文件更複雜的表列監控公民方式。