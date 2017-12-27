剝褲指姦女大生 男遭判刑上訴：法官沒考慮到我性慾高漲

2017-12-27 23:46

〔記者王捷／台南報導〕罹患情感性精神疾病的女大生小琪（化名）住進醫院，豈料卻遭同樣因精神疾病住院的許男性侵，許男一天連續兩次潛入小琪病房，趁她熟睡時偷偷親吻，還剝開牛仔褲對她指姦。一審時，許男被依趁機性交罪判2年徒刑，但許男不服上訴，認為法官沒有考慮到他精神病發性慾高漲，但二審遭駁回改判緩刑5年，緩刑期間要保護管束。

小琪因為精神疾病在2年前住院養病，當年8月間住進病房，沒想到才住了兩天，許男就趁著她服安眠藥潛入病房，同年8月22日上午9點11分時，許男對小琪上下其手，9點21分再次伸狼爪。

判決書指出，小琪有意識到許男對她侵犯，但因為吃藥，無力反抗，雖然沒有說出來或反抗，但她的腳有移動一下，直到她出院回到學校時，才向老師提起住院遭到性侵。

案發後，許男向護士道歉，並與小琪家人達成和解，加上許男有精神疾病，因此一審時，以趁機性交罪判他2年徒刑，執行後實施再進入相關處所1年監護。

但許男不服，認為一審時未法官沒有考慮，他疾病發作時性慾會高漲，且醫院沒有徹底實行監護、隔離，才會對小琪性侵。這個理由讓二審法官無法接受，駁回上訴，並改判緩刑5年，這5年間要保護管束，保護管束期間完成後，還要有個別精神治療、心理治療，每月至少4小時，至無必要時為止。