樹林警追毒蟲闖板橋 嫌犯連撞5車逃逸無蹤

2017-12-27 23:40

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市樹林警分局樹林派出所警員在樹林、板橋2區交界攔查毒品人口，追到板橋篤行路3段，導致5輛行進間及停等紅燈的轎車、機車遭撞倒，造成4人受傷、5車受創，但肇事駕駛逃逸無蹤，留下混亂現場。

板橋警分局說，今晚9時22分許，樹林所員警在保安街一段與板林路口攔停一輛毒蟲駕駛的車輛，一路追到篤行路二段158號前，酒駕嫌犯先側撞一輛穿越路口的轎車後，再衝撞4輛停等紅燈的機車，造成4名騎士受傷，現場零件散落一地，肇事駕駛則趁機逃逸。

板橋警方說，所幸遭疑似毒蟲撞上的一輛轎車、4部機車中，僅4名機車騎士受傷，但樹林警方窮追不顧民眾安危，讓友軍頗為詬病；附近民眾說，3個月前，樹林所員警為追緝嫌犯，也是騎車撞倒民眾後不理，自顧自繼續追緝，這次又因追緝酒駕，造成酒駕嫌犯闖入板橋區撞擊5車，讓外界質疑樹林警方追車時，未考量比例原則，可能導致無辜民眾受傷。

對於樹林警方放棄追逐說法，目擊民眾透露，樹林警方是追至事發路口，見酒駕車輛撞車後，便匆匆離去，沒有停下通報救護或處理車禍，質疑樹林警方為卸責，不但短報受傷人數為2人，還說1人不願就醫，但據新北市消防局救護統計，該車禍共有4人送醫，樹林警方統計，明顯與案發地的板橋警方及119掌握人數有出入。

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