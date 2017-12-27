因為「中國有嘻哈」 男大生賣大麻

2017-12-27 23:59

〔記者王捷／台南報導〕綜藝節目「中國有嘻哈」播出後吸引喜好饒舌音樂的民眾，頂著一頭雷鬼頭的郭姓男大生，迷上「中國有嘻哈」，開始研究嘻哈、饒舌音樂，得知部分國外饒舌歌手呼麻創作，因此也跟著吸食大麻，因為郭男需求大，平均一天要吸食1公克的大麻，身邊隨時有數量不少的大麻，疑似在去年開始從吸毒轉為販毒，平時都在家門口交易，警方循線將他逮捕，被逮後說他不知道會關多久，很後悔碰上大麻。

21歲的郭男沒有前科，在高雄念書，平常住在家裡，有上課時才會到高雄，過去他早上到市場賣春捲皮打工，疑似喜歡上饒舌音樂接觸大麻。郭男向警方供稱，原本就跟父母親不好，吸毒後跟家人關係更糟，連學生生活都不正常，因為吸大麻量多，所以開始轉販售大麻給周邊的朋友。

上個月警方獲得線報，追溯一名持有大麻的嫌犯查出郭男身分，12月26日清晨警方決定收網，到郭家逮人，當郭男見到警方到他家找人，認為自己逃不過，將身上約7公克的大麻都交給警方。

郭男向警方供稱，他持有的大麻品種是sativa品種，一般有吸食大麻習慣的人認為，吸食sativa會比較亢奮，他其實沒有對不特定人士販售大麻，都是身邊的朋友向他買，而他的貨源則是另一個上游，原本他認為大麻比較天然，但直到被抓了以後才覺得後悔，不曉得往後的人生該如何。訊後警方將郭男依毒品危害防制條例移送法辦。

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