蛋蛋的哀傷…做愛被妻一口咬下 夫碗捧睪丸等救護車

2017-12-27 23:17

〔即時新聞／綜合報導〕台中市一對夫妻昨天（26日）凌晨做愛時，發生令人匪夷所思的意外，王姓男子的右側睪丸竟被妻子整顆咬下，目擊者看見他一手用碗捧著睪丸、一手拉著妻子等候救護車，所幸王男經急救後無生命危險，但睪丸因感染恐難接回，性功能是否受影響則有待觀察。

《蘋果》報導，開設汽車保養廠的51歲王男，26日凌晨2點與謝姓妻子做愛時，睪丸被妻子一口咬下。救護人員到場時，妻子表情緊張又自責地說，「我不小心就把它（睪丸）咬下來了」。王男隨後被送往童綜合醫院急救，急診部執行長盧立華說，緊急替傷者清創才將傷口縫合，因擔心發生感染，加上擔心影響正常睪丸功能，因此沒有接回被咬掉睪丸。

至於性功能是否受影響，彰基泌尿外科醫師陳俊吉說，50多歲男可能因少一顆睪丸導致賀爾蒙分泌減少，影響性趣，至於是否影響生殖能力，得做精液品質、數量等檢查才能判定。

有醫生懷疑，王妻可能是罹患俗稱「桃花癲」變慾女。中山附醫精神科醫生賴德仁說，「桃花癲」好發於季節交際時，導致情緒變化，出現性慾高漲，一時無法控制衝動，才會出現妻子咬下丈夫睪丸的失控行為。

職業律師陳惠伶則說，王妻的行為若是蓄意，是觸犯《刑法》過失傷害或過失重傷害罪，可處3年以下監禁，但這是屬告訴乃論罪，不告不理。