涉收賄60萬、詐欺取財… 五峰鄉檢測工被訴

2017-12-27 22:50

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣五峰鄉公所農經課的陳姓臨時檢測員辦理林木採運證，向業者收賄近60萬，仲介地主杉木給業者，收採運證費用，再演戲誆騙地主及買家，詐騙差價，新竹檢方依貪污、偽造文書、行賄、詐欺取財起訴陳男及業者。

起訴書指出，檢測臨時工陳東隆（58歲）自2015年起負責五峰鄉林業用地申請伐採檢測、彙整林業相資料。而李、陳、黃姓木材業者3人合夥買林務局解編後的原住民保留地上杉木，於2016年聯繫陳男，並請他提供五峰鄉原住民保留地相關土地空照圖，及相關地主資料，甚至當仲介，引介地主與李男等人洽談杉木買賣。

而原住民保留地林地採伐及搬運應申請核發採運許可證，陳男竟向李姓業者索取1萬到3萬元不等的介紹費，並由他協辦採運許可，李姓業者前後共賄賂了58萬3000元。

財迷心竅陳男於2016年10月間，得知有五峰鄉有婦人要出售林木，陳男到林地勘查發現，土地上有珍貴林種「亞杉」，向李姓業者密報，還向對方誆稱有人出價超過60萬，需以72萬元買下，他可代為聯繫地主洽購。

陳男明知婦人只要賣36萬元，卻向對方誆稱地主要賣75萬，最後與李姓業者以71萬元成交。陳男找來高姓女子佯裝成婦人女兒，與李姓業者簽約，前後共取得71萬元，陳男事後分3000元給高女。

李姓業者為了獲得採運許可，再塞6萬元紅包給陳姓檢測工，並幫業者順利獲得採運證。不過，有人檢舉到廉政署，新竹檢方發動搜索，逮捕陳姓檢測工及業者多人。陳姓檢測工否認犯行，辯稱林業用地部分，除了婦人的土地有申請，其餘都還沒，而且他都是以介紹費來談，也沒有詐取財物，他跟婦人談好價錢，契約都寫好了，她拿印章給他，說希望可以找到好老闆來賣。

不過，3業者均坦承行賄，高女也自白與陳姓檢測員去誆騙3業者，而婦人也指認高女並非其女兒，新竹檢方認陳姓檢測工及相關業者均涉嫌重大，日前依公務員利用職務上機會詐取財物、行賄、偽造文書等罪嫌起訴相關人。