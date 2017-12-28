獨家》惡狼竹科草皮公然性侵 還將沾精衛生棉帶回家

2017-12-28 00:00

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕到新竹科學園區安裝機台的彭姓男子，垂涎同業美女小雲（化名），竟於聚餐後在竹科空地草皮強行逼她口交並性侵得逞，完全不顧她月事來潮，完事後不僅硬塞1000元給她，甚至還將擦拭血液與精液的衛生棉帶回家！結果被上門的警方搜到並比對出其DNA，新竹檢方依強制性交罪嫌提起公訴。

檢警調查，彭男與小雲因各自受任職公司指派為新竹科學園區某公司安裝機台而認識。彭男與小雲及公司同事等人於3月間某日晚間聚餐後，竟萌生慾念，藉故邀約至附近空地草皮處，強吻頸部及嘴巴，並強行壓制欲以其陰莖進入小雲口腔，小雲抵死不從，全力反抗。

彭男不罷休，再將小雲壓制在草皮上一處平台，強行脫下她褲子，小雲不斷揮手阻擋及反抗，但仍無法敵過彭男的暴力行強，遭性侵得逞。

事後彭男硬塞給小雲1張千元紙鈔，並要她不得向同事及上司聲張，否則就要對她不利，經小雲逃離現場報警後，警方立即蒐證並通知彭男到案詢問，並徵得彭男同意到他住處搜索，並扣得當天彭男於案發後擦拭小雲下體使用含有血液的衛生紙1團、衛生棉1塊。

彭男坦承先撫摸小雲胸部、並親吻頸部，再由小雲以手撫摸其性器官，結果情況失控。

警方在彭男住處搜出的衛生棉血跡，發現上面除小雲的血跡外，鑑驗後還採到1名男性DNA，與被告彭男DNA型別相符，證明彭男有強制性交犯行。全案依強制性交罪嫌提起公訴。